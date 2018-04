CALTANISSETTA – Non credeva ai suoi occhi l’inserviente che si è accorto del furto di un water dalla toilette del parcheggio per auto di via Medaglie d’Oro. L’insolito crimine è stato scoperto nella mattinata di lunedì allorquando l’uomo ha interrogato l’addetto alla sorveglianza sul perchè fosse stato rimosso il “vaso”. In breve si è appurato che non si era verificata nessuna rimozione autorizzata ma che ignoti avevano smontato e trafugato il “reperto”. Il mistero è stato svelato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza esistente nel parcheggio che nel pomeriggio di domenica, intorno alle 17.30, hanno immortalato un criminale che usciva dal parcheggio con il water sotto braccio: è stato lui a smontare il gabinetto e a portarlo via. Il Comune ha presentato denuncia alla polizia di Stato. Intanto i servizi igienici del parcheggio di via Medaglie d’Oro sono stati chiusi in attesa di sostituire il servizio igienico rubato

