SOMMATINO – ll coordinamento cittadino “Intesa Civica” ribadisce l’esigenza di un confronto sereno e aperto per scongiurare l’ipotesi di dichiarazione di dissesto finanziario avanzata dall’amministrazione comunale in carica.

Lo ha ribadito il capogruppo Peppe Cigna nel corso dell’assemblea cittadina di martedi’ nella quale e’ stata evidenziata la delicatezza della materia trattata e i risvolti che essa puo’ avere per l’intera comunita’ sommatinese.

Le difficolta’ economiche e finanziarie che hanno investito tantissimi comuni d’Italia compreso Sommatino vanno prioritariamente affrontate verificando la possibilita’ di accedere ad una procedura di Riequilibrio Finanziario la cui richiesta va deliberata dal consiglio comunale con conseguente blocco di tutte le procedure esecutive nei confronti dell’Ente fino all’eventuale approvazione dello stesso o diniego da parte della Corte dei Conti.

Il capogruppo di Intesa Civica , Peppe Cigna, ha bene illustrato ai tantissimi cittadini presenti i percorsi praticabili per affrontare la crisi economica finanziaria dell’ente, evidenziando che l’adozione di qualsiasi provvedimento necessario per la soluzione del problema non puo’ non essere oggetto di confronto tra l’amministrazione in carica nella sua interezza, le parti sociali e la cittadinanza tutta che risulta essere prima ed ultima destinataria delle relative conseguenze.

Il Piano di Riequilibrio Finanziario 2018 rappresenterebbe, continua a spiegare Cigna, un istituto piu’ adeguato oltre che alla nostra situazione economica anche una speranza di sviluppo per il nostro territorio.

Hanno partecipato all’assemblea e hanno esposto il loro pensiero a riguardo tantissimi cittadini, le organizzazioni sindacali, i partiti politici e le forze sociali ma anche tre dei quattro sindaci uscenti negli ultimi 25 anni di storia politica: Lina Sciascia, Toto’ Gattuso e Crispino Sanfilippo.

Le organizzazioni sindacali presenti hanno focalizzato l’attenzione sulla delicatezza e complessita’ della problematica trattata invitando l’amministrazione comunale in carica nella sua interezza ad aprire un tavolo di confronto sereno e aperto ai contributi di tutte le forze politiche speciali per a divenire ad una soluzione che possa essere quanto piu’ condivisa possibile e rispondente agli effettivi bisogni della comunita’ amministrata.

Peppe Cigna, nella qualita’ di capogruppo consiliare di opposizone, si e’ impegnato a richiedere all’amministrazione in carica, per altro assente, e in particolare al presidente del consiglio comunale l’avvio di un confronto sulle problematiche in argomento e il differimento della trattazione della proposta di dissesto finanziario ad una data utile per valutare la praticabilita’ di percorsi e soluzioni alternative al paventato dissesto.

