San Cataldo. Il 9 luglio IntraCinema propone la proiezione del film “Michael” dedicato alla pop star Michael Jackson

SAN CATALDO. Il prossimo appuntamento di INTRAcinema proporrà un grande titolo internazionale: “Michael”. Lo hanno reso noto il sindaco Gioacchino Comparato e laDopo il grande successo del primo appuntamento, che ha visto una partecipazione straordinaria e un’atmosfera unica sotto le stelle, la rassegna di INTRAfest continua a San Cataldo con un nuovo evento dedicato al grande cinema.

Il primo film proiettato ha confermato quanto questo format sia stato apprezzato, trasformando la serata in un momento di condivisione, emozione e comunità. Un viaggio cinematografico nella vita di Michael Jackson, artista rivoluzionario e icona assoluta della musica mondiale. Il film racconta il suo talento straordinario, la sua ascesa inarrestabile e l’impatto culturale che ha lasciato nel mondo, offrendo uno sguardo intenso e coinvolgente sull’uomo dietro il mito.

La location sarà quella di piazza Calvario nella giornata di giovedì 9 Luglio 2026 alle ore 21. L’ingresso è gratuito. A fine film ci sarà un momento di Karaoke.