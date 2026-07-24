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Catania, ladro sorpreso a rubare: ferito a coltellate dal padrone di casa

AdnKronos

Catania, ladro sorpreso a rubare: ferito a coltellate dal padrone di casa

Ven, 24/07/2026 - 10:53

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(Adnkronos) – Un ladro incappucciato, sorpreso a rubare in un'abitazione, è stato accoltellato dal padrone di casa. E' successo a Ramacca, nel Catanese. Quando il proprietario ha visto il ladro in casa, lo ha raggiunto ed è nata una violenta colluttazione sfociata nella coltellata al ladro.  L'uomo ferito è scappato ma è poi stato rintracciato
a poca distanza dall'abitazione da carabinieri. E' ricoverato in ospedale.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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