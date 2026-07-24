Salute

Brescia, 15enne disperso nel lago Gerolotto: ricerche in corso

AdnKronos

Brescia, 15enne disperso nel lago Gerolotto: ricerche in corso

Ven, 24/07/2026 - 11:03

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(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni è disperso nel lago Gerolotto, all'interno del parco delle cave di San Polo, a Brescia. Lo fanno sapere i vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche. Sono stati inviati a supporto il nucleo sommozzatori di Milano e l'elinucleo di Bologna. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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