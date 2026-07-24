Brescia, 15enne disperso nel lago Gerolotto: ricerche in corso

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni è disperso nel lago Gerolotto, all'interno del parco delle cave di San Polo, a Brescia. Lo fanno sapere i vigili del fuoco, impegnati nelle ricerche. Sono stati inviati a supporto il nucleo sommozzatori di Milano e l'elinucleo di Bologna.

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