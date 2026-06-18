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La Russa “Tragedia di Crans-Montana non può essere messa nel dimenticatoio”

Redazione

La Russa “Tragedia di Crans-Montana non può essere messa nel dimenticatoio”

Gio, 18/06/2026 - 18:04

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ROMA (ITALPRESS) – “Siamo rimasti veramente affascinati dalla capacità che ha avuto la famiglia Costanzo di trasformare l’enorme dolore in una possibilità, un’opportunità da offrire ad altri giovani. E vogliamo concorrere: abbiamo dato la disponibilità di stage al Senato da offrire ai giovani che la Fondazione riterrà meritevoli, ma soprattutto abbiamo voluto che in questa occasione fosse il Senato a testimoniare che la tragedia di Crans non può essere messa nel dimenticatoio, deve essere monito per il futuro, ma anche un dovere perchè la giustizia nel presente avvenga fino in fondo”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenuto nella Sala Caduti di Nassirya alla presentazione della Fondazione Chiara Costanzo, una delle vittime di Crans-Montana.

-Foto: ufficio stampa Senato-

(ITALPRESS).

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