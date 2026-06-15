Italia-Giappone, Meloni vede Takaichi “Insieme futuro di sicurezza e prosperità”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è una straordinaria e particolare sintonia tra le nostre due nazioni, tra le nostre due leadership, tra le nostre visioni che intendiamo sfruttare al massimo. Italia e Giappone sono determinate a costruire insieme un futuro di sicurezza, prosperità e stabilità perchè siamo persone concrete e vogliamo rispondere ai bisogni dei nostri cittadini. Lo faremo insieme”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il Primo Ministro del Giappone, Sanae Takaichi, a Villa Pamphilj a Roma. Un incontro che arriva a poche ore dal G7 di Evian e che, inevitabilmente, tocca anche temi di politica internazionale come la crisi in Medio Oriente e il conflitto tra Russia e Ucraina. “Abbiamo espresso soddisfazione per l’annuncio del memorandum tra Usa e Iran ribadendo la fondamentale importanza per l’apertura di Hormuz e della difesa della libertà di navigazione. Ci siamo confrontate anche sull’inaccettabile aggressione russa sull’Ucraina riaffermando l’impegno di Italia e Giappone per una pace giusta e duratura – prosegue -. Di fronte ai brutali attacchi russi sui civili non possiamo volgere lo sguardo altrove. La solidarietà è fondamentale particolarmente quando gli attacchi non si fermano neanche di fronte a simboli millenari della cristianità e di fronte a pezzi di patrimonio dell’Unesco”. Ribadiamo “la fermezza del sostegno a Kiev, lo sforzo per la pace saranno elementi centrali al vertice del G7 e ribadiremo l’impegno per la riattivazione del processo negoziale per la cessazione del conflitto”. La premier, poi, torna sul rapporto e sulla collaborazione strategica tra Italia e Giappone assicurando come “questa traiettoria di cooperazione è quella che vogliamo continuare a seguire per dare un’ulteriore profondità ai legami che già ci uniscono, imprimere uno slancio ancora maggiore al nostro partenariato strategico speciale. Chiaramente perchè crediamo che sia il modo più serio per celebrare il 160esimo anniversario delle nostre relazioni diplomatiche. Italia e Giappone hanno deciso di stringere sempre di più la loro cooperazione concentrandosi soprattutto sugli ambiti che definiranno i prossimi decenni: robotica, space economy, energia puliti, difesa. Quando ci siamo incontrate a gennaio a Tokyo – ricorda – abbiamo fissato insieme degli obiettivi concreti che volevamo raggiungere, siccome siamo due donne a capo delle loro nazioni li abbiamo raggiunti in pochi mesi. Avevamo concordato di lanciare un meccanismo di consultazione sulla sicurezza economica per consolidare le nostre catene del valore, lo abbiamo fatto; avevamo scelto di avviare un dialogo sullo spazio per unire le competenze delle nostre agenzie spaziali e delle nostre imprese e abbiamo fatto anche questo”. E sono diverse le sinergie tra i due Paesi: dall’Africa al nucleare, fino alla difesa. “Una iniziativa su cui stiamo lavorando riguarda l’Africa. Italia e Giappone condividono la stessa proiezione nei confronti del continente africano ed è nostra intenzione avviare un dialogo bilaterale strutturato per costruire sinergie per il nostro Piano Mattei e sul Ticad, il piano giapponese. Inoltre, vogliamo sviluppare una collaborazione sull’Artico che è uno dei quadranti strategici del presente e del futuro. E’ nostra intenzione approfondire la cooperazione sul nucleare civile di nuova generazione, unire competenze ingegneristiche italiane e giapponesi. La difesa è uno dei settori cruciali della cooperazione tra Italia e Giappone – conclude Meloni -, abbiamo continuato a lavorare fianco a fianco sul programma strategico Gcap che ci vede impegnati insieme al Regno Unito nello sviluppo di un caccia di sesta generazione, siamo entrati finalmente nella fase operativa”. Anche Takaichi parla di una straordinaria collaborazione con l’Italia e si dice soddisfatta del memorandum tra Use e Iran raggiunto questa notte e ricorda la collaborazione per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. “Auspico che il progetto del Ponte sullo Stretto, al quale partecipano anche imprese giapponesi, diventi un grande progetto simbolo della cooperazione economica tra i nostri Paesi. Spero che questo progetto possa realizzarsi al più presto facendo leva sul know-how e sull’esperienza del Giappone”, afferma Takaichi.

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– foto: Ipa Agency –