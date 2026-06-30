Salute

Il ministro degli Esteri cinese visiterà Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia

Redazione

Il ministro degli Esteri cinese visiterà Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia

Mar, 30/06/2026 - 18:01

Condividi su:

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi visiterà Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia dal 2 all’8 luglio, come annunciato oggi un portavoce del ministero degli Esteri.

Wang, membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, effettuerà la visita su invito del ministro danese degli Esteri Lars Lokke Rasmussen, della ministra svedese degli Esteri Maria Malmer Stenergard, della ministra finlandese degli Esteri Elina Valtonen e del ministro norvegese degli Esteri Espen Barth Eide, come chiarito dal portavoce.

Foto Xinhua

(ITALPRESS).

    Primo Piano

    il Fatto Siciliano

    Cronaca

    banner italpress istituzionale banner italpress tv

    Attualità

    Politica

    Rassegna Stampa

    Dalla Provincia

    Necrologi di Caltanissetta