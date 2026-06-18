Edison accelera sulla sostenibilità, nel 2025 +90% investimenti nelle rinnovabili

ROMA (ITALPRESS) – Edison avanza nel percorso di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che è asse strategico del proprio sviluppo e leva concreta di competitività. Un progresso reso possibile dagli investimenti realizzati dal Gruppo nel 2025 allineati per l’86% agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs), con un incremento di quasi il 20% rispetto al 2024 -, e grazie alle competenze delle persone che lavorano al suo interno e che lo scorso anno ha visto l’ingresso di oltre 300 unità. Un modo di fare impresa in cui la creazione di valore si misura anche nella capacità di generare benefici condivisi e diffusi nel sistema Paese: nel 2025 Edison ha effettuato acquisti per 1,2 miliardi di euro destinati per il 97% a imprese basate in Italia attivando oltre 4.000 fornitori, consolidando il legame con il sistema produttivo nazionale favorendone la crescita diffusa.

“I risultati del 2025 confermano la solidità del nostro percorso di sviluppo e la piena integrazione della politica di sostenibilità nella strategia aziendale. In un contesto complesso e sfidante, confermiamo il nostro impegno ad accompagnare il Paese nella transizione energetica – ha dichiarato Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison -. Stiamo facendo evolvere il nostro portafoglio industriale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Paese accrescendo la capacità rinnovabile e il nostro positivo impatto su tutto l’ecosistema attraverso soluzioni e servizi per i clienti. Questo percorso è reso possibile dal lavoro quotidiano delle nostre persone e dalla collaborazione con i nostri stakeholder con cui condividiamo la responsabilità di rendere il sistema energetico più sicuro, sostenibile e inclusivo per il Paese”.

Il piano di crescita di Edison è concentrato in Italia e prevede tra 1 e 1,5 miliardi di euro di investimenti medi all’anno per i prossimi 10 anni che si articolano lungo tre assi – sviluppo delle rinnovabili e della flessibilità, rafforzamento del portafoglio gas e green gas, crescita nei servizi energetici a valore aggiunto per clienti e territori – per garantire la sicurezza del sistema energetico italiano e accompagnarne l’evoluzione, in linea con gli obiettivi fissati nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima). Nel 2025 le Attività Rinnovabili e l’area Clienti e Servizi hanno generato più della metà (53%) dell’EBITDA di Edison, contribuendo ad evitare l’emissione di 2,5 milioni di tonnellate di CO2.

Lo scorso anno Edison ha raggiunto una capacità rinnovabile di 2,3 GW tra fotovoltaico, eolico e idroelettrico, e una produzione di 4,4 TWh di energia green che ha consentito di evitare l’emissione di circa 1,9 milioni di tonnellate di CO2. Dal 2006 il Gruppo ha ridotto di oltre il 70% le proprie emissioni dirette di CO2 (Scope 1), una traiettoria di decarbonizzazione costruita attraverso la progressiva evoluzione del mix di generazione elettrica verso le fonti green.

Solo nel 2025 sono stati completati cantieri eolici e fotovoltaici per 200 MW e pianificati ulteriori sviluppi per oltre 500 MW nel biennio 2026-2027. L’obiettivo è portare la capacità rinnovabile installata a 4 GW, coprendo circa il 40% del mix di generazione del Gruppo e contenendo il livello emissivo dell’intera produzione elettrica a 200-210 gCO2/kWh entro il 2030 (si attesta a 278 gCO2/kWh nel 2025).

Gli obiettivi climatici dell’azienda sono sintetizzati anche nel Piano di Transizione climatica e integrati nel suo Piano industriale. Edison ha definito una traiettoria di decarbonizzazione che prevede una riduzione delle emissioni dirette (Scope 1) del 28% al 2030 e del 32% al 2035 rispetto al 2017 e una riduzione delle emissioni indirette rilevanti (Scope 3) dell’11% al 2035 rispetto alle emissioni del 2019.

Accanto alle rinnovabili, il gas e i green gas sono una fonte essenziale per la transizione in quanto garantiscono sicurezza e flessibilità del sistema energetico. Attraverso la nave metaniera Ravenna Knutsen e il deposito costiero di Gas Naturale Liquefatto (GNL) a Ravenna, snodo centrale della prima catena logistica integrata del GNL in Italia, Edison contribuisce a sostituire il diesel con gas naturale nel trasporto pesante stradale e marittimo, con una riduzione del 15-20% della CO2 emessa rispetto ai combustibili tradizionali. Nel 2025 si sono evitate le emissioni di oltre 11 tonnellate di ossidi di azoto e quasi 1 tonnellata di polveri sottili. Il Gruppo è inoltre impegnato ad aumentare la quota di green gas nel proprio portafoglio attraverso la produzione e approvvigionamento di biometano e idrogeno per la decarbonizzazione dei settori industriali “hard to abate”. Oggi Edison detiene due impianti alimentati da Forsu, con un terzo a breve in esercizio, ed uno da scarti agricoli, e si approvvigiona inoltre da impianti di terzi attraverso accordi di breve e lungo termine per il ritiro e la rivendita del biometano, diventando uno dei principali operatori italiani nel settore.

Nel segmento clienti e servizi, dove l’autoproduzione low-carbon dei propri clienti industriali ha superato i 280 MW, lo scorso anno con Edison Next il Gruppo ha completato, tra gli altri, uno dei più grandi e innovativi impianti fotovoltaici su parcheggio in Italia, destinati all’autoconsumo industriale presso il sito produttivo di Avio Aero a Rivalta di Torino. L’intervento è stato realizzato tramite PPA on-site senza oneri per il cliente, usando strutture che hanno permesso di evitare scavi e accelerano i tempi di posa, valorizzando le aree disponibili e creando 1.000 posti auto coperti per i dipendenti.

La transizione energetica di Edison avviene nel rispetto del capitale naturale. In questo solco si inseriscono alcune attività proseguite dal Gruppo anche nel 2025 come il progetto Mosaico Verde promosso insieme a Edison Energia per portare oasi di verde nelle città di Catania, Lecce, Livorno e Cisterna di Latina attraverso la messa a dimora di 4.000 specie arboree.

Il Gruppo conta su 5.800 persone e prevede circa 300 nuovi ingressi all’anno fino al 2030. Nel 2025 la presenza femminile ha raggiunto il 23% del totale, con il 25% nei ruoli dirigenziali e il 32% nel middle management, sostenuta da politiche di parità di genere certificate1. La centralità del capitale umano trova conferma nelle iniziative avviate da Edison per attrarre e trattenere le nuove generazioni. Lo scorso anno il Gruppo ha lanciato il programma “Una casa per i giovani”, dando a persone neolaureate la possibilità di vivere in un bilocale arredato con un contributo economico a carico del dipendente pari a un terzo della retribuzione, azzerando in questo modo le differenze di costo degli affitti nelle diverse regioni d’Italia. Dal suo avvio a fine 2025 il programma ha già permesso a più di 40 neolaureati di avere una casa propria avviando così un percorso di crescita personale oltre che professionale. Con “Primi Passi”, Edison ha inoltre rafforzato il sostegno alla genitorialità, offrendo contributi economici per i figli da 0 a 6 anni (4.500 euro per ciascun figlio da 0 a 3 anni e 1.200 euro per ciascun figlio dai 4 ai 6 anni) e ampliando il congedo obbligatorio di paternità fino a 14 giorni. Lo scorso anno, Edison ha coinvolto più di 5.000 tra studenti e giovani in programmi di orientamento e formazione professionale ai mestieri dell’energia, anche attraverso il programma Scuola Edison e il progetto Scuola dei Mestieri dell’Energia, per sviluppare le competenze tecniche e creare opportunità occupazionali nei territori in cui l’azienda opera.

Il Gruppo ha realizzato con la Sustainable Procurement Academy una piattaforma di e-learning che aiuta i fornitori a trasformare la sostenibilità da adempimento normativo a opportunità concreta di crescita e competitività. A un anno dal lancio il 42% dei fornitori qualificati è iscritto all’Academy, con l’obiettivo di raggiungere il 95% entro il 2026. L’impegno di Edison si declina anche nelle iniziative di contrasto alla povertà energetica, con lo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali (CERS)a favore di enti del terzo settore. Ne è esempio quella inaugurata lo scorso anno a Roma, in collaborazione con Banco dell’Energia e l’Opera Salesiana Borgo Ragazzi Don Bosco. Analogamente Edison Energia ha avviato con Legacoop Abitanti, associazione che riunisce oltre diecimila imprese cooperative attive in tutto il Paese, un modello di autoconsumo collettivo in sei condomini in provincia di Reggio Emilia. Edison Next ha invece avviato programmi di riqualificazione dell’illuminazione urbana a Belluno, Massa Lombarda (Ravenna) e Rosignano Marittimo (Livorno) “generando importanti risparmi energetici e riduzione delle emissioni di CO2”, si legge in una nota. Nel settore sanitario, è partner di circa 800 strutture ospedaliere e lo scorso anno ha inaugurato al Policlinico di Palermo un nuovo impianto di trigenerazione in grado di generare simultaneamente energia elettrica, termica e frigorifera.

Con un approccio attivo alla relazione con i territori e le comunità locali, il Gruppo sostiene progetti sportivi, socioculturali – come la “Grande Arte in Brianza” – ed educativi, contribuendo a rafforzare il tessuto socio-economico dei territori in cui opera. Una dimensione cui contribuisce anche Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, che dal 2021 – anno della sua costituzione – ha attivato 30 progetti e destinato 3 milioni di euro a iniziative per il benessere degli adolescenti. Lo scorso anno ha coinvolto nel progetto “Traiettorie Urbane” 11.000 adolescenti di sei quartieri di Palermo e trasformato un’iniziativa educativa in una rete territoriale stabile, da cui sono nate una comunità energetica a impatto sociale e un’impresa sociale giovanile.

Edison integra i principi ESG nella strategia, nella finanza e nei processi decisionali, riconoscendo che la transizione energetica richiede una responsabilità condivisa tra impresa, istituzioni, filiere e comunità.

Nel 2025 il Gruppo ha proseguito il dialogo con lo Stakeholder Advisory Board, organo che riunisce rappresentanti delle principali categorie di stakeholder e si confronta periodicamente con il vertice aziendale sui temi di sostenibilità di rilevanza strategica. “Un’esperienza che rende strutturale il confronto con il contesto esterno e rafforza la capacità del Gruppo di realizzare la transizione in modo inclusivo”, sottolinea il gruppo.

Inoltre Edison ha aderito al programma UN Global Compact Forward Faster, con particolare riferimento ai target Finance & Investment e Just Transition, “a conferma di un’assunzione di impegno concreto, trasparente e misurabile verso gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030”.

Infine l’impegno per lo sviluppo delle tecnologie legate alla transizione energetica è testimoniato dall’incremento degli investimenti allineati al Regolamento Tassonomia ambientale UE, che nel 2025 sono state pari al 62%, con una forte crescita rispetto al 48% del 2024.

Attraverso i risultati conseguiti nel 2025 – rendicontati secondo la CSRD2 nella Relazione Finanziaria Integrata Annuale e sintetizzati nei set di indicatori di performance di sostenibilità sul sito internet aziendale -, Edison conferma e sottolinea “l’integrazione della sostenibilità in tutte le sue linee di attività e nella stessa traiettoria finanziaria. Un approccio che consente al Gruppo di guidare la transizione energetica per i propri clienti e fornitori e creare valore verso la società civile e i territori nei quali opera”.

– Foto ufficio stampa Edison –

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