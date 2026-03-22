Sicily By Car, il presidente dell’Ars Galvagno: “Solidarietà all’imprenditore Dragotto e a tutti i lavoratori dell’azienda”

“Desidero manifestare la mia piena solidarietà all’imprenditore Dragotto e a tutti i lavoratori dell’azienda, colpiti da un atto vile che tenta di minare la serenità e la libertà dell’iniziativa economica nella nostra terra. La Sicilia non può e non deve piegarsi a logiche di intimidazione e violenza”. Così il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno che ha espresso ferma condanna per il grave episodio ai danni della società Sicily By Car, dell’imprenditore Tommaso Dragotto. “Confido nel lavoro degli investigatori, già impegnati con professionalità anche attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, per individuare rapidamente i responsabili e assicurarli alla giustizia”, ha concluso Galvagno. (ITALPRESS)