Sanremo, 11.022.000 spettatori con il 68,8% di share per la finale

(Adnkronos) – Sono stati 11.022.000 gli spettatori medi della finale di Sanremo 2026, con uno share del 68,8%. Carlo Conti supera, in termini di share, la finale 2023, quella del 2022 e quella del 2021. L'anno scorso, l'ascolto medio della serata finale fu di 13.427.000 spettatori con il 73,1% di share. Nel 2024 di 14.301.000 spettatori con il 74,1% di share, nel 2023 di 12.256.000 spettatori con il 66% di share, nel 2022 di 13.205.000 spettatori con il 65% di share, nel 2021 di 9.970.000 con il 54,4% di share. In termini di telespettatori la finale di ieri ha fatto peggio delle edizioni 2024, 2023 e 2022 ma meglio di quella del 2021. Rispetto all'anno scorso la finale di ieri ha registrato una flessione di circa 2,4 milioni di spettatori e di circa 4 punti di share. Rispetto alla serata di venerdì, che aveva ottenuto 10.789.000 con il 65,6% di share, si conferma il trend in progressiva crescita delle serate di questa edizione. In termini di share medio, il 68,8% di ieri sera è il terzo risultato più alto dal 1995 (quando il festival di Pippo Baudo ottenne il 75,22). Anche se il dato del 1999, del primo festival condotto da Fabio Fazio, non è direttamente confrontabile, in quanto il dato fu diviso in due parti (62,41% nella prima e 77,05% nella seconda).

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)