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San Cataldo, “il mio punto di vista”: mostra fotografica di Totó Alessi

Redazione

San Cataldo, “il mio punto di vista”: mostra fotografica di Totó Alessi

Dom, 22/03/2026 - 16:02

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Il mio punto di vista – panorama fotografico; è questo i l titolo della mostra
fotografica, organizzata e realizzata da Salvatore (Totò) Alessi.
Si tratta di un evento che arricchisce gli eventi della Settimana Santa Sancataldese e
che sarà inaugurata la domenica delle Palme (29/03/2026) alle ore 11,00 nei locali di
Corso Vittorio Emanuele, 146 a San Cataldo.

L’artista sancataldese propone una serie d i foto, d i grandi dimensioni, realizzate con
l’ausilio d i un aereo superleggero e di u n drone che raccontano l a città d a una
prospettiva diversa.
Una esposizione unica nel suo genere, diversa e, per questo, originale.
L a mostra è stata promossa dall’Associazione culturale San Giorgio d i San Cataldo,
con il patrocinio gratuito del Comune d i San Cataldo, il contributo della BCC G.
Toniolo e San Michele, Groupama Assicurazione e, a vario titolo, altre realtà locali.
Rimarrà aperta tutta la Settimana Santa, dal 29/03 al 05/04/2026 negli orari 10,00-
12,30 e 16,30-20,00.

Fotografo per passione, Salvatore (Totò) Alessi sin dal 2015 ha curato una serie d i
mostre fotografiche (Scatti di piacere-piacere di scattare; San Cataldo-panorama
fotografico, come non l’avete visto mai; Colore vs B&N-è meglio una foto a colori
o d una in bianco e nero; I l primo cittadino-amministratori che hanno ricoperto la
carica di sindaco dal 1943 a d oggi; ecc.) ed oggi celebra l’undicesimo anniversario
con una insolita esposizione. Foto di grandi dimensioni e panoramiche a 360 gradi.

L’esposizione fotografica sarà arricchita d a una collezione di costumi romani,
realizzati dal laboratorio artigianale Centurio.

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