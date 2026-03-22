San Cataldo celebra la tradizione, al via la prima rassegna di marce funebri dedicata a Peppe Mammano

Prende il via oggi la prima rassegna di marce funebri dedicata a Peppe Mammano, figura di spicco della Settimana Santa sancataldese e membro della storica Corale “Renzo Chinnici”. Un evento che unisce musica, memoria e tradizione, rendendo omaggio a uno dei protagonisti più amati dei riti locali.A dirigere i Fiati della GOS sarà il maestro Raimondo Capizzi, che guiderà l’ensemble nell’esecuzione delle più suggestive marce funebri legate alla Settimana Santa. Le note accompagneranno la proiezione del docufilm realizzato da Michele Falzone, una preziosa testimonianza dei riti tradizionali di San Cataldo.Il programma musicale prevede l’esecuzione di composizioni firmate dai maestri Bonaffini, Oddo e Nicoletti, autori che hanno segnato profondamente il repertorio bandistico sacro.La manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione e al sostegno dell’associazione “Amico Medico” e dell’associazione “SS Passione di Cristo”, che hanno creduto fortemente nel valore culturale e identitario dell’iniziativa e a Reale Mutua di Vincenzo Verde.Un appuntamento che si propone non solo come momento artistico, ma anche come occasione per riscoprire e valorizzare le radici più profonde della comunità sancataldese.