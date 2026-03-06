Paralimpiadi Milano Cortina, cerimonia di apertura senza atleti portabandiera: i Paesi che non parteciperanno

(Adnkronos) – Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sono un caso politico. All'Arena di Verona, saranno diversi i Paesi assenti oggi, venerdì 6 marzo, per la cerimonia di apertura del grande evento, visto che alcuni governi hanno deciso di boicottare lo show in segno di protesta contro la decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di ammettere atleti russi (6) e bielorussi (4) con inno e bandiera. Durante la cerimonia non ci saranno quindi atleti a svolgere il classico ruolo del portabandiera, ma volontari.

Ma quali saranno i Paesi assenti questa sera durante la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi? Il portavoce del Comitato Internazionale Paralimpico Craig Spence aveva toccato il tema ieri in conferenza stampa, sottolineando come Ucraina, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca e Polonia abbiano deciso di non partecipare all'evento. Inoltre, Ucraina, Estonia, Finlandia e Lettonia non trasmetteranno nemmeno la cerimonia in diretta tv.

La Polonia, come atto simbolico, interromperà invece le trasmissioni quando entreranno in scena la bandiera della Russia e quella della Bielorussia. Tra le altre posizioni simboliche spicca quella della Francia, che non manderà rappresentanti istituzionali a Verona, lasciando però agli atleti la libertà di partecipare. All'evento non prenderanno parte nemmeno gli atleti di Canada, Regno Unito e Germania.

I portabandiera durante la cerimonia di apertura saranno dunque volontari e non atleti, una novità che sta facendo rumore in queste ore. Questa decisione è stata presa dal Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc) per garantire l'unità tra le delegazioni durante la cerimonia ed evitare divisioni. Una scelta motivata qualche giorno fa con ragioni logistiche legate alle lunghe distanze tra i luoghi delle competizioni e Verona, e dall'inizio delle gare previsto per sabato mattina. Un fatto singolare, che ricorda – seppur in situazioni storiche diverse – quanto visto ai Giochi nel 1980 a Mosca, quando gli atleti sfilarono senza bandiere a causa del boicottaggio guidato dagli Stati Uniti per l'invasione sovietica dell'Afghanistan.

—milano-cortina-2026/extrawebinfo@adnkronos.com (Web Info)