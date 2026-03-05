Salute

Napoli, nuovo terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.4

AdnKronos

Gio, 05/03/2026 - 09:34

(Adnkronos) – Nuovo terremoto oggi giovedì 5 marzo a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei. La scossa si è verificata alle 5.04 ed è stata di magnitudo 2.4 a una profondità di 3 km.  Centri più vicini alla scossa Pozzuoli (2 chilometri), Bacoli (3 chilometri) e Monte Procida (4 chilometri). 
