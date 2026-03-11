Musica: conferita a Sal Da Vinci medaglia citta’ di Napoli

La targa con la medaglia della citta’ di Napoli e una menzione speciale ‘Napoli Citta’ della Musica’ per Sal Da Vinci, vincitore dell’ultimo festival di Sanremo con la canzone “Per sempre si”, e ambasciatore della musica napoletana nel mondo.

A consegnare il riconoscimento il sindaco Gaetano Manfredi, nella sala dei Baroni del Maschio Angioino. “E’ un bel riconoscimento che ricevo, e’ veramente una cosa preziosa, miracolosa per me. Grazie veramente a tutti”, dice Sal Da Vinci.

Rivolgendo un messaggio ai suoi fan ha poi aggiunto: “Ho ascoltato veramente tante, tante, tante polemiche o meglio, tante cose dette, quindi repliche delle repliche delle repliche. Il mio invito ai miei fan, ma a tutti noi, di non cedere alle provocazioni. Non servono a niente, le polemiche passano, la musica resta”. “La sua canzone e’ virale ovunque – sottolinea il sindaco Manfredi – sicuramente noi ci teniamo molto a festeggiare questa vittoria come abbiamo fatto con Jeolier quando e’ stato secondo, immeritatamente dal nostro punto di vista, perche’ ogni artista che va a Sanremo o che ha un grande successo a livello nazionale o internazionale porta con se’ un pezzo della citta’ e quindi noi dobbiamo questo riconoscimento, che e’ anche un ringraziamento Da parte di tutta la citta’ a questi nostri grandi artisti”.

“Quest’anno, lo possiamo dire, abbiamo vinto lo scudetto della musica” aggiunge il primo cittadino. “Sal ha portato Napoli al successo nazionale ed e’ stata una bellissima serata. Napoli e’ capitale della musica Da sempre, questa sua forza creativa e’ sempre stata presente e lo testimoniano i tanti successi e i tanti artisti che hanno attraversato la storia della musica nazionale e internazionale”. Per l’occasione, all’esterno del Maschio Angioino, un folto gruppo di ammiratori ha atteso il cantante. Tra loro anche chi era nella galleria del teatro Ariston, con il cartello: “Sal si’ ‘na cosa grande”.