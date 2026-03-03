Iran, bombe colpiscono Palazzo Golestan: danni al gioiello di Teheran

(Adnkronos) – Il Palazzo del Golestan, patrimonio dell'Unesco, danneggiato a Teheran dopo gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Il governo iraniano, dai propri profili social, diffonde un video per documentare la distruzione all'interno dell'edificio.
