Foggia, terremoto nel Gargano: la scossa di magnitudo 3,2

Lun, 09/03/2026 - 08:07

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo Ml 3.2 è avvenuto oggi 9 marzo nella notte (all'1,28) a 5 chilometri da Vico del Gargano e a 6 da Peschici, in provincia di Foggia con epicentro a una profondità di 35 chilometri. Questi i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). 
Necrologi di Caltanissetta