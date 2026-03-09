Foggia, terremoto nel Gargano: la scossa di magnitudo 3,2

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo Ml 3.2 è avvenuto oggi 9 marzo nella notte (all'1,28) a 5 chilometri da Vico del Gargano e a 6 da Peschici, in provincia di Foggia con epicentro a una profondità di 35 chilometri. Questi i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

