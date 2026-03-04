Eurovision, Sal Da Vinci dice ‘Per sempre sì’ e deve spostare il tour negli Usa

(Adnkronos) – Un "Per sempre sì" all'Eurovision Song Contest che costringe a rivedere l'agenda. Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 ha accettato di rappresentare l'Italia nella finale di Vienna del prossimo 16 maggio. Una decisione che ha creato un'immediata sovrapposizione con il suo tour in Nord America insieme a Fausto Leali, la cui data di debutto era fissata proprio per quel giorno ad Atlantic City. Di conseguenza, l'artista sarà costretto a spostare le date per poter onorare l'impegno europeo. La partecipazione di Sal Da Vinci all'Eurovision è costellata di curiosità statistiche. Nato il 7 aprile 1969, a 57 anni compiuti Sal Da Vinci diventerà l'artista più anziano di sempre a rappresentare l'Italia alla manifestazione, superando il record che apparteneva a un altro napoletano, Peppino Di Capri, che nel 1991 partecipò a 51 anni. Da Vinci sarà il quinto artista partenopeo a portare il tricolore sul palco europeo, dopo Nunzio Gallo (1958), Massimo Ranieri (1971, 1973), Alan Sorrenti (1980) e, appunto, Peppino Di Capri. Nato a New York durante una tournée del padre Mario, anche lui cantante, Sal Da Vinci possiede la cittadinanza statunitense. Sarà il terzo rappresentante italiano nato negli USA dopo Romina Power e Wess.

Anche la canzone vincitrice di Sanremo presenta caratteristiche uniche. Con una durata di appena 2 minuti e 55 secondi, non solo non necessita di tagli per rientrare nel regolamento eurovisivo, ma è anche uno dei brani più brevi portati dall'Italia in concorso.

