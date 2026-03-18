Caltanissetta, referendum 2026: elenco dei sostituti dei presidenti di seggio per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali

È stato approvato dall’Ufficio Elettorale del Comune di Caltanissetta (verbale n. 13 del 17.03.2026) l’elenco dei cittadini che hanno manifestato nei termini precedentemente indicati la propria disponibilità a svolgere le funzioni di sostituto dei Presidenti degli uffici di sezione in occasione del referendum costituzionale confermativo di domenica 22 e lunedi 23 marzo 2026. Tutte le rinunce all’incarico di Presidente di seggio elettorale pervenute dopo le ore 12,00 del giorno mercoledì 18 marzo 2026, saranno trasmesse al Sindaco, affinché si provveda agli adempimenti consequenziali.