Caltanissetta, il 5 marzo presentazione del libro “Arteesentimenti” di Giovanna Ficarra

Giovedì, 5 marzo, alle ore 17:00, nella sala “Francesca Fiandaca” del Museo Diocesano di Caltanissetta, si terrà la presentazione del libro “Arteesentimenti nelle chiese di Caltanissetta”, di Giovanna Ficarra, presidente della Sezione Fidapa di Caltanissetta.
Promossa dalla sezione Fidapa di Caltanissetta e dalla F.I.D.A.P.A. BPW Italy – Distretto Sicilia, l’iniziativa vedrà i saluti, oltre che dell’autrice, di Lillo Miccichè, autore delle foto inserite nel volume, e delle autorità Fidapa.
Relatori dell’incontro saranno: Mons. Onofrio Castelli, Vicario generale Diocesi di Caltanissetta; Livia Falzone, vice presidente sezione Fidapa Caltanissetta e storica dell’arte; Felice dell’Utri, storico dell’arte; Mons. Gaetano Canalella, parroco Cattedrale Caltanissetta.
Sono previsti momenti di lettura a cura di Rosaria Greco, revisore dei conti sezione Fidapa Caltanissetta e di Agata Maisano Greco, revisore dei conti sezione Fidapa Caltanissetta.
Sarà presente l’arch. Rosa Maria, referente del progetto Distrettuale “Arte, cultura, creatività: pilastri dell’innovazione e dell’identità”.