Caltanissetta. Collina Sant’Anna, il Pd: “Depositata l’interrogazione dell’on. Chinnici chiediamo chiarezza sulla vicenda e sulla progettualità dell’area”

Caltanissetta. Il Partito Democratico di Caltanissetta interviene attraverso una nota in merito all’interrogazione parlamentare depositata all’Ars dall’on. Valentina Chinnici sulla vicenda della collina Sant’Anna e dell’ex Antenna Rai. Di seguito la nota integrale.

“Un’istruttoria carente e una revoca che solleva forti perplessità: chiediamo chiarezza al Presidente della Regione e all’Assessore ai Beni Culturali” La deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana e vice segretaria regionale del PD, Valentina Chinnici, ha presentato un’interrogazione parlamentare, sottoscritta dall’intero gruppo del PD, per fare piena luce sulla vicenda che ha portato alla revoca del vincolo di tutela e alla successiva demolizione della storica Antenna RAI di Caltanissetta, avvenuta lo scorso 24 luglio 2025. Si tratta di un atto importante, che nasce da un lavoro di collaborazione e confronto portato avanti in queste settimane e in questi mesi tra l’on. Chinnici, il gruppo dirigente del Partito Democratico di Caltanissetta e la società civile, dentro un percorso condiviso di attenzione e iniziativa su una vicenda che ha colpito profondamente la città. Nel merito, restano forti perplessità sulle modalità con cui si è arrivati alla revoca del vincolo, disposto con il D.D.G. n. 2574 del 28 maggio 2025, appena tre anni dopo l’ultima tutela apposta su un bene che la stessa amministrazione aveva riconosciuto come elemento distintivo dello skyline cittadino e come esempio di archeologia industriale legata alla storia delle radiocomunicazioni.

«La battaglia per il Parco Sant’Anna, così come altre battaglie sul verde pubblico e sugli spazi urbani da restituire alla città, è una battaglia di civiltà», afferma Greta Tassone, segretaria del Partito Democratico di Caltanissetta. «Penso anche all’iniziativa per la riapertura e la richiesta di progettualità sul Parco Dubini: sono tutte vertenze che riguardano la qualità della vita, gli spazi di socialità e il bisogno di restituire a Caltanissetta luoghi vivi, accessibili e condivisi. Questa città continua a perdere pezzi, e proprio per questo serve una visione più ampia sul verde pubblico e sugli spazi comuni, di cui oggi c’è un bisogno enorme». Sulla stessa linea il responsabile Ambiente del PD nisseno, Ivo Cigna: «La collina Sant’Anna e l’immenso spazio naturale che la circonda, circa 13 ettari, rappresentano, al pari delle miniere e della loro archeologia industriale, l’ennesima occasione sprecata da parte di una comunità che sembra avere perso la propria bussola. Parliamo di un luogo di grande bellezza naturale e paesaggistica, di un potenziale attrattore culturale sul quale sarebbe stato possibile costruire un racconto storico forte, in una città che continua a desertificarsi anche dal punto di vista culturale e che non riesce a dotarsi di attrattori solidi e riconoscibili». Per il Partito Democratico di Caltanissetta la demolizione del traliccio non può chiudere la vicenda. Restano gli edifici, le apparecchiature, il valore paesaggistico dell’area e la necessità di fare piena chiarezza sul procedimento che ha portato alla revoca del vincolo. Allo stesso tempo, occorre aprire una discussione seria sulla tutela e sulla valorizzazione pubblica di ciò che resta della collina Sant’Anna. L’interrogazione si inserisce inoltre in un quadro di continuità con il lavoro politico e civico già promosso da Sinistra Italiana e con la petizione a tutela della collina Sant’Anna, confermando l’esistenza di una mobilitazione ampia attorno alla difesa di un luogo simbolico per storia, paesaggio e identità. Il Partito Democratico di Caltanissetta continuerà a seguire la vicenda, sostenendo ogni iniziativa utile ad accertare responsabilità e a difendere memoria storica, paesaggio e interesse collettivo. Perché Sant’Anna non riguarda solo ciò che è stato demolito, ma anche ciò che Caltanissetta vuole ancora essere.

Greta Tassone – Segretaria Circolo PD Caltanissetta

Ivo Cigna – Responsabile Ambiente PD Caltanissetta