Caltanissetta. CEFPAS, FP CGIL: “Accesso agli atti incompleto e criticità nella procedura concorsuale per assistenti e collaboratori amministrativi”

Riceviamo e pubblichiamo nota della Segreteria Provinciale FP CGIL Caltanissetta in merito alla procedura conconcorsuale CEFPAS per assistenti e funzionari amministrativi. Di seguito la nota integrale.

La FP CGIL di Caltanissetta denuncia ulteriori criticità nella procedura concorsuale CEFPAS per assistenti e funzionari amministrativi, a seguito dell’accesso agli atti del 18 marzo 2026.Il sindacato contesta il diniego alla consegna di ulteriore documentazione, ritenendo che si tratti di atti amministrativi accessibili, e segnala la mancanza di elementi fondamentali, tra cui eventuali indicazioni dell’Assessorato e l’autorizzazione al concorso. Restano senza risposta quesiti su regionalizzazione, piano dei fabbisogni e via libera assessoriale. Dubbi anche sulla procedura messa in atto per la delibera n. 47, modificata e ripubblicata lo stesso giorno senza esplicita rettifica. La FP CGIL diffida il CEFPAS a fornire gli atti mancanti entro 48 ore e chiede l’intervento del Dipartimento regionale competente. Coinvolta anche la Procura di Caltanissetta per eventuali profili di illegittimità. Il sindacato ribadisce la necessità di piena trasparenza nelle procedure pubbliche.

La Segreteria Provinciale FP CGIL Caltanissetta