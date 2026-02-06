Visita del Questore di Enna al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina

Nella giornata di ieri il Questore di Enna ha fatto visita al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina, dove è stato accolto dal Dirigente e dal personale in servizio.

Nel corso dell’incontro, il Questore ha avuto modo di confrontarsi con gli operatori del Commissariato, sottolineando il ruolo strategico del presidio di Piazza Armerina nel contesto della sicurezza del territorio, e riconoscendo la professionalità e la dedizione dimostrate dal personale nello svolgimento delle attività istituzionali.

L’occasione è stata utile per ribadire l’importanza del lavoro di squadra e della vicinanza ai cittadini.

A conclusione della visita istituzionale, il Questore si è recato presso il Palazzo Municipale per un saluto al Primo Cittadino, dott. Antonino Cammarata, con il quale ha intrattenuto un colloquio sui temi della sicurezza urbana e della collaborazione tra istituzioni.

