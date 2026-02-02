Spara alla moglie col fucile, i coniugi si stavano separando

Erano in fase di separazione il 37enne e la 45enne ferita dal marito a colpi di fucile nella tarda mattinata di oggi a Femina Arsa, frazione di Paduli, al confine con il comune di Sant’Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento. Il ferimento, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Benevento coordinati dalla Procura sannita, è avvenuto nei pressi della loro abitazione, in una zona di campagna.

La donna è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Pio di Benevento. L’uomo, che non ha opposto resistenza all’arrivo dei militari, è stato portato negli uffici del Comando provinciale Carabinieri di Benevento. Nei suoi confronti si procede per tentato femminicidio aggravato.