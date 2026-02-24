Sette città italiane tra le European Best Destinations 2026: per la Sicilia, Cefalù e Taormina

La nuova classifica pubblicata da European Best Destinations ha acceso i riflettori sulle località più desiderate per il 2026. A votare sono stati oltre 1,3 milioni di viaggiatori provenienti da 154 Paesi, chiamati a scegliere le destinazioni europee da non perdere nel prossimo anno. Se al primo posto si è piazzata Madrid, l’Italia può festeggiare un risultato di grande rilievo: ben sette mete nella top 20 continentale, più di qualsiasi altro Paese presente in classifica.

La graduatoria 2026 conferma l’attrattività internazionale dell’Italia, capace di imporsi con un’offerta turistica ampia e diversificata. Le destinazioni selezionate rappresentano territori molto diversi tra loro, ma accomunati da identità forte, patrimonio culturale e paesaggi riconoscibili. La presenza di sette località nella top 20 non è soltanto un dato numerico: è il segnale di una domanda turistica che guarda oltre le capitali tradizionali e premia esperienze autentiche, borghi storici, affacci sul mare e città d’arte.

La migliore posizione tra le mete italiane è occupata da Verona, che conquista il quarto posto assoluto. La città veneta, celebre per il suo centro storico patrimonio UNESCO e per l’Arena, si conferma una delle destinazioni più amate dai viaggiatori internazionali, capace di coniugare romanticismo, cultura e qualità della vita. Ecco poi Burano, apprezzata per le sue case colorate e l’atmosfera unica della laguna. La Sicilia è rappresentata da due mete di grande fascino: Cefalù, con il suo profilo dominato dalla Rocca e dalla Cattedrale normanna, e Taormina, affacciata sul mare Ionio e da sempre simbolo dell’eleganza mediterranea. In Sardegna entra in classifica Bosa, borgo attraversato dal fiume Temo e noto per le sue case variopinte, mentre la Campania è presente con Ravello, terrazza naturale sul Tirreno, e con Procida, sempre più apprezzata per il suo carattere autentico e non omologato.

Accanto alle sette mete italiane, la classifica European Best Destinations 2026 include numerose destinazioni europee di grande richiamo, che completano il quadro delle località più desiderate dai viaggiatori internazionali. Come detto in cima alla graduatoria si piazza Madrid, eletta miglior meta europea dell’anno grazie al suo patrimonio culturale, alla vivacità urbana e alla varietà di esperienze offerte. Al secondo posto troviamo Nicosia, apprezzata per il suo mix di storia, culture e influenze architettoniche, e al terzo la regione di Štajerska, con i suoi paesaggi vinicoli, città storiche e natura rigogliosa. Tra le altre località presenti nella top 20 ci sono Parigi, sempre al centro dell’attenzione come destinazione di grande fascino, Câmara de Lobos e Lisbona, entrambe simboli della vivace scena portoghese.

Spagna ritorna in classifica anche con Almería e Begur, mentre Alaçatı rappresenta le coste e i borghi della Turchia. Completano il gruppo di destinazioni europee non italiane Stavanger, la Costa Vicentina, e Ano Koufonissi e Avlemonas, tutte scelte dagli oltre 1,3 milioni di viaggiatori che hanno partecipato al voto.