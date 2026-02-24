Sanremo, 160 testate accreditate con media da tutto il mondo

La “città” dell’informazione del Festival di SANREMO torna a popolarsi di giornalisti, fotografi e operatori dell’informazione radio, tv e web: al 76° Festival di SANREMO sono 1.492 le persone accreditate tra la sala stampa dell’Ariston Roof e la Sala “Lucio Dalla” al Palafiori. E il Festival, con i media stranieri, viaggia in tutto il mondo, fino all’Argentina, al Cile e all’Australia. All’Ariston Roof sono accreditate, in tutto, 160 testate con 398 giornalisti di agenzie, quotidiani, periodici e gli inviati di web, radio, Tg e rubriche, Mediaset, Discovery e Sky, insieme alla stampa estera.

Presso la stessa sala stampa sono accreditati anche i colleghi delle testate tv, radio e digital Rai, i fotografi e gli addetti stampa delle case discografiche degli artisti in gara e degli ospiti del 76° Festival della Canzone Italiana. Giornalisti, conduttori e tecnici dell’emittenza radiotelevisiva italiana e del web sono, invece, ospitati nella sala stampa “Lucio Dalla” allestita al Palafiori, non lontano dall’Ariston.

Qui lavorano 800 accreditati di radio, tv e web, sempre collegati in diretta audio\video durante gli incontri all’Ariston Roof. Nella stessa sala stampa si svolgono, quotidianamente, gli incontri con gli artisti in gara e i protagonisti del Festival. Si conferma forte anche quest’anno la presenza della stampa internazionale al Festival che viene raccontato in tante lingue diverse, con un occhio particolare per gli italiani che vivono in altri Paesi. Per SANREMO 76 tra sala stampa all’Ariston Roof e sala stampa “Lucio Dalla” ci sono 50 testate, tra le quali 30 radio e 3 televisioni, tutte impegnate a costruire il racconto della settimana più importante della musica italiana.

I giornalisti accreditati tra radio, televisioni e testate cartacee e web sono 65: si va da media europei, come Le Monde, a quelli del Sud America come Cile e Argentina a quelli australiani, fino alla Georgia. A raccontare il Festival ci sono anche le testate radio tv e online che si rivolgono a un pubblico che parla italiano, ma vive fuori dall’Italia, dalla Gran Bretagna al Belgio alla Spagna, dall’Austria all’Irlanda, dalla Germania agli Stati Uniti e al Canada