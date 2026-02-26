San Giuseppe Jato, insediati il baby Consiglio comunale e il baby sindaco. Siviglia: “Un progetto per avvicinare i ragazzi alle Istituzioni”

San Giuseppe Jato – Una giornata densa di emozione, partecipazione e alto valore civico nell’aula consiliare del Comune di San Giuseppe Jato, dove si sono insediati il baby Consiglio comunale e il baby sindaco. Protagonisti i giovani cittadini di domani, chiamati a vivere in prima persona l’esperienza delle Istituzioni democratiche.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Giuseppe Siviglia, la giunta comunale e i consiglieri di maggioranza, che hanno rivolto ai neo eletti l’augurio di buon lavoro e di proficua collaborazione con l’amministrazione. Presenti anche l’arciprete don Giuseppe Vasi e il comandante della stazione dei carabinieri di San Giuseppe Jato Francesco Troia.

Un’iniziativa che ha rappresentato non solo un passaggio formale, ma un autentico investimento nel futuro della città, nel segno della partecipazione, della responsabilità e dell’educazione alla cittadinanza attiva.

Ad aprire i lavori è stato il presidente del consiglio comunale, Antonino Liuzza, che ha evidenziato l’alto valore formativo dell’iniziativa, frutto dell’impegno condiviso con il vicesindaco, Dorotea Marino e con il dirigente scolastico Francesco Piazza. Ai giovani eletti è stata consegnata una copia della Costituzione, dello Statuto comunale e una pergamena ricordo, quale simbolo dell’impegno assunto verso la comunità. A seguito delle votazioni, è risultato eletto come baby sindaco l’alunno Francesco Liuzza che, nel suo primo intervento, ha detto: “Con onestà e sincerità porterò avanti il mio mandato”.

“Un progetto con cui abbiamo voluto avvicinare i giovani alle Istituzioni per costruire, con responsabilità e consapevolezza, il futuro di San Giuseppe Jato”, ha commentato il sindaco Giuseppe Siviglia.