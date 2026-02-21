Milano Cortina, Tomasoni si commuove nel ricordo di Matilde Lorenzi: “Le favole esistono”

(Adnkronos) – "È tutto molto emozionante. Avevo immaginato questo momento, le favole esistono". Federico Tomasoni arriva in conferenza stampa e si commuove. L'argento olimpico nello ski cross è realta. E il primo pensiero è per la sua fidanzata Matilde Lorenzi, promessa dello sci alpino scomparsa in un tragico incidente in allenamento nell'ottobre 2024. Sotto la neve di Livigno, sul casco di Federico oggi ha brillato un sole luminoso. Il simbolo della fondazione dedicata a Matilde, con cui la famiglia della ragazza sta cercando di portare avanti una serie di progetti per migliorare gli standard di sicurezza sulle piste da sci. "Portarlo sul casco è una cosa in più. Ho realizzato già da una settimana il mio sogno, essendo qui a Livigno. Ora, per capire quello che è successo servirà un po' di tempo" ha aggiunto l'azzurro, con gli occhi lucidi, tra gli applausi della sala stampa. All'azzurro sono andati anche i complimenti di Simone Deromedis, oro olimpico proprio davanti a lui in una gara epica: "Ciò che ha passato Fede non è facile, ci sono stati periodi bui e noi abbiamo cercato di stargli vicino. È stato davvero un grande, un duro. Questa medaglia se la merita tutta. Penso sia il destino. Se è il suo primo podio e l'ha fatto oggi. Non è casualità, è il karma che gira".

—milano-cortina-2026/protagonistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)