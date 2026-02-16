Inseguimento in auto tra le vie di Ragusa, denunciati due 15enni dai carabinieri

Due minorenni sono stati denunciati dai carabinieri dopo un inseguimento tra le vie di Ragusa. I 15enni di origini vittoriesi rispondono di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti a offendere. I militari avevano intimato l’alt a una vettura sospetta. All’atto dell’affiancamento da parte della gazzella per procedere al controllo, la Fiat Panda non si e’ fermata, innescando un pericoloso inseguimento tra le vie cittadine, terminato dopo un chilometro con lo schianto contro un garage in via Carrubelle. Gli occupanti, abbandonata rapidamente l’auto, sono fuggiti a piedi nel centro storico, dove carabinieri e polizia di Stato hanno iniziato a perlustrare rapidamente la zona. Dopo pochi minuti due di loro sono stati rintracciati non lontano dal luogo dello schianto intenti a percorrere corso Mazzini, mentre gli altri si trovavano lungo la via Baglivi. Il guidatore, privo di patente di guida, e il passeggero, entrambi 15enni, avevano viaggiato in auto da Vittoria a Ragusa. L’auto era stata rubata una settimana prima a Vittoria. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire un tirapugni nella tasca del giubbotto di uno dei due giovanissimi. Identificati gli altri minorenni, per i due 15enni sono scattate le denunce alla procura dei Minori presso il Tribunale di Catania. (AGI)