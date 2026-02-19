Georgia-Italia: il presidente del governo della Repubblica autonoma di Abkhazia in visita a Palermo

Il presidente del governo della Repubblica autonoma di Abkhazia, Giorgi Jincharadze, e’ partito per una visita ufficiale in Italia. Secondo l’ufficio stampa del governo, nel programma e’ previsto un incontro con il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e con altri rappresentanti dell’amministrazione locale. Jincharadze incontrera’ inoltre i rappresentanti delle famiglie italiane che hanno ospitato circa 800 adolescenti sfollati dall’Abkhazia tra il 1994 e il 2007 per la riabilitazione post-conflitto e terra’ un discorso al Teatro Don Bosco, dove e’ in programma un concerto dell’ensemble accademico statale di canto e danza abkhazo “Abkhazeti”. La delegazione comprende Giorgi Dzadzamia, ministro dell’Istruzione e della Cultura, Aliona Chkhotua, ministra della Giustizia e dell’Integrazione civile, Elguja Gvazava, deputato del Consiglio supremo dell’Abkhazia, e un rappresentante della Commissione temporanea del Parlamento della Georgia sulle questioni del ripristino dell’integrita’ territoriale e della rimozione dell’occupazione. (Agenzia_Nova)