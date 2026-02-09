Dalla tradizione afro-cubana al jazz classico: Manfredi Caputo Trio e Florinda Piticchio Trio in concerto al Cinematocasa di Palermo

Prosegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close – 15 Nights of Creative Stories, la rassegna che invita a vivere il jazz in una dimensione intima e ravvicinata, dove l’ascolto diventa esperienza condivisa e relazione diretta tra musicisti e pubblico. Venerdì 13 febbraio e sabato 14 febbraio sono in programma due nuovi appuntamenti che confermano lo spirito del progetto, trasformando lo spazio di via Maqueda in un salotto sonoro capace di accogliere storie, suoni e sensibilità diverse.

Il 13 febbraio sarà la volta del Manfredi Caputo Trio, protagonista di un viaggio sonoro che affonda le radici nella tradizione afro-cubana, riletta attraverso il linguaggio dell’improvvisazione jazzistica. Il progetto propone un repertorio elegante e coinvolgente, capace di coniugare rigore ritmico, raffinatezza armonica ed energia comunicativa, dando vita a un sound dinamico e contemporaneo. La musica latina – dal latin jazz alla salsa, dal son cubano ai grandi classici latino-americani – viene reinterpretata con uno stile personale e curato nei dettagli. Accanto alle percussioni di Manfredi Caputo, cuore pulsante del trio, il pianoforte e la voce di Massimo Scalici e la tromba di Samuele Davì costruiscono un dialogo vivo e ricco di sfumature, in cui melodia, ritmo e improvvisazione si incontrano in un equilibrio sempre in evoluzione.

Il 14 febbraio salirà sul palco Florinda Piticchio & Trio, con un progetto musicale raffinato che attraversa il jazz classico e contemporaneo con uno sguardo aperto e sensibile alle diverse tradizioni del linguaggio jazzistico. Il repertorio spazia dai grandi compositori del jazz alle composizioni originali, con un’attenzione particolare alla musica brasiliana d’autore, fatta di melodie intense e ritmi avvolgenti. La voce di Florinda Piticchio si muove con naturalezza tra lirismo e improvvisazione, sostenuta dal dialogo con il sax di Vincenzo Capuano, la chitarra di Carlo Brucato e il basso elettrico di Stefano India, dando vita a un concerto intimo e coinvolgente, in cui tradizione e ricerca si incontrano e il jazz dialoga con la poesia della musica brasiliana e l’espressività della composizione contemporanea.

Sotto la direzione artistica di Mimmo Cafiero, Jazz Up Close, ciclo comprende quindici concerti, in programma dal 7 febbraio al 28 marzo, e vede protagonisti alcuni tra i musicisti più rappresentativi della scena jazz siciliana contemporanea, è promosso dal Cinematocasa di Palermo, diretto da Massimo Di Martino, in collaborazione con l’Open Jazz Club: “Jazz Up Close” è un invito ad ascoltare da vicino, a ritrovare nella musica il senso dell’incontro, della libertà e dell’emozione condivisa – spiega il direttore artistico Mimmo Cafiero. Nel formato di Jazz “Up Close”, i musicisti suoneranno al centro della sala, circondati dal pubblico: una disposizione che annulla la distanza tra palco e platea e favorisce una partecipazione più profonda, emotiva e condivisa. Ogni serata diventa così un’esperienza di prossimità, un incontro tra storie, suoni e sensibilità”.

Ecco il calendario completo:

FEBBRAIO

Sabato 07 – Giampaolo Casati & Mario Bellavista

Venerdì 13 – Manfredi Caputo Trio

Sabato 14 – Florinda Piticchio Trio

Venerdì 20 – Francesco Patti Quartet

Sabato 21– Lino Costa Quartet

Venerdì 27 – Diego Tarantino Trio

Sabato 28 – Fake Five

MARZO

Venerdì 06 – Anita Vitale & Rita Collura feat. Sergio Calì

Sabato 07 – Stefano D’Anna & Salvatore Bonafede

Venerdì 13 – Chiara Minaldi Quartet

Sabato 14 – Alessandra Mirabella Quartet

Venerdì 20 – Nicola Giammarinaro & Gabriele Lomonte

Sabato 21 – Qanat Trio

Venerdì 27 – Alice Sparti Trio

Sabato 28 – Mimmo Cafiero Open Band