Controlli della polizia nell’Ennese, perquisizioni e sequestri

Nei giorni scorsi, il Questore di Enna ha disposto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Gagliano Castelferrato, finalizzato al rafforzamento della sicurezza e alla prevenzione dei reati, con particolare attenzione ai fenomeni predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività ha previsto l’intensificazione dei posti di controllo e di pattugliamento, con vigilanza dinamica sulle principali arterie di comunicazione e un capillare monitoraggio delle aree urbane e rurali interessate. Particolare attenzione è stata rivolta alle zone della c.d. movida, nonché ai luoghi di aggregazione giovanile, bar, centri scommesse ed altri obiettivi sensibili, al fine di prevenire e contrastare condotte illecite, quali reati contro la persona e il patrimonio, detenzione o porto illegale di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Il servizio ha visto l’impiego complessivo di cinque equipaggi appartenenti al Commissariato di P.S. di Nicosia, al Distaccamento Polstrada di Nicosia, al Commissariato di P.S. di Leonforte, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Nicosia e alla Compagnia dei Carabinieri di Nicosia. Sono state controllate 100 persone e 73 veicoli; elevate 4 contestazioni al Codice della Strada; effettuato un sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 193, comma II, C.d.S.; eseguita una perquisizione ai sensi dell’art. 103, comma terzo, D.P.R. n.309/90; nonché un sequestro amministrativo di sostanza stupefacente ex art. 75 D.P.R. 309/90. L’attività conferma l’elevato livello di coordinamento e professionalità delle Forze dell’Ordine, il cui impegno costante rappresenta un presidio fondamentale di legalità e sicurezza a tutela dell’intera collettività.