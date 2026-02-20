Salute

Colto da malore mentre visitava il duomo di Monreale, morto turista francese di 72 anni

Ven, 20/02/2026 - 13:00

 Un turista francese di 72 anni è morto per un malore mentre visitava il duomo di Monreale. L’uomo era salito nell’area della guglia del complesso monumentale quando improvvisamente si è sentito male. Gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 si sono alternati invano nel massaggio cardiaco nel tentativo di rianimarlo. I vigili del fuoco hanno utilizzato un’autoscala per portare giù la salma. (ANSA). 

