Cinema: Franco Nero ‘brilla’ a Hollywood, stella sulla Walk of fame

Franco Nero è stato appena premiato (alle 21:00 ora italiana) a Los Angeles dalla Camera di Commercio di Hollywood con la stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures. Il conferimento della stella si è tenuto in occasione della undicesima edizione del Filming Italy – Los Angeles, fondato e diretto da Tiziana Rocca.

Un traguardo particolarmente importante per il Filming Italy, che è riuscito così ad ottenere la terza stella dedicata ad un artista italiano, dopo il conferimento della stessa a Gina Lollobrigida nel 2018, in occasione del suo novantesimo compleanno, e a Giancarlo Giannini nel 2023.

Franco Nero Honored With A Star On The Hollywood Walk Of Fame 2026 (Photo by Daniele Venturelli)

Tiziana Rocca, Direttore artistico di Filming Italy – Los Angeles, ha affermato: “È stata una grande soddisfazione essere la promotrice con il mio festival, Filming Italy – Los Angeles, di questa terza stella italiana dedicata al grandissimo Franco Nero sulla Walk of Fame di Hollywood. È una onorificenza davvero meritata. Da anni il Filming Italy collabora con la Hollywood Chamber of Commerce che dal 1953 promuove e sostiene la Walk of Fame, la famosa strada dedicata al cinema, nata per mantenerne la gloria. Già nel 2018, infatti, il Filming Italy era riuscito ad ottenere questo riconoscimento per la straordinaria Gina Lollobrigida e nel 2023 per Giancarlo Giannini. L’assegnazione di questa stella a Franco Nero è un traguardo per l’intera Cultura Cinematografica Italiana”.

La Senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, ha commentato: “Dedicare oggi una stella a Franco Nero sulla Hollywood Walk of Fame è un tributo a una carriera lunga oltre sessant’anni, che ha lasciato un segno indelebile nel cinema internazionale. La sua esperienza e la sua professionalità hanno saputo portare il cinema italiano sugli schermi di tutto il mondo: dagli esordi con Django, diventato una vera e propria icona, a ruoli di grande intensità in Il giorno della civetta, fino alle interpretazioni in Querelle de Brest e in produzioni internazionali come Die Hard 2, Franco Nero ha attraversato generazioni e stili diversi portando con sé uno stile italiano unico, che tuttavia il suo Paese per troppo tempo non gli ha riconosciuto. Proprio per questo, come Ministero della Cultura abbiamo fortemente sostenuto questo percorso di candidatura e il suo doveroso riconoscimento. Questa stella è un traguardo che valorizza non solo una carriera straordinaria, ma la capacità tutta italiana di perseguire un sogno, se vi si crede veramente”.

Franco Nero ha dichiarato: “Ricevere la stella sulla Walk of Fame è un onore immenso che accolgo con profonda gratitudine ed emozione. Questo riconoscimento è un traguardo personale, ma è anche un tributo a tutti i registi, attori, tecnici e collaboratori con cui ho avuto il privilegio di lavorare nel corso della mia carriera. Ho sempre creduto nella forza universale del cinema, capace di unire culture e generazioni diverse. Sapere che il mio percorso artistico abbia lasciato un segno così importante mi riempie di orgoglio e mi spinge a guardare al futuro con la stessa passione e determinazione di sempre. Ringrazio l’Italia, il Ministero della Cultura e la Senatrice Lucia Borgonzoni per il supporto che mi hanno riservato, e naturalmente Tiziana Rocca direttrice del Filming Italy Los Angeles che si è fatta promotrice di questa onorificenza. Dedico questa stella alla mia famiglia, che mi è sempre stata accanto, e al pubblico di tutto il mondo che ha seguito e sostenuto il mio lavoro con affetto e fedeltà. Senza di loro, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile”.

Il regista Julian Schnabel ha aggiunto: “È stato un grande piacere lavorare con il mio caro amico, il grande attore e filantropo Franco Nero, ed è stato un grande onore partecipare alla cerimonia di inaugurazione della sua stella sulla Walk of Fame, un riconoscimento più che meritato!”.

Icona indiscussa del cinema italiano e internazionale, Franco Nero vanta una carriera straordinaria che attraversa oltre sei decenni di storia cinematografica. Attore carismatico, intenso e versatile, ha interpretato più di 200 film, lavorando con i più grandi registi del panorama mondiale, da Sergio Corbucci a Luis Buñuel, da Rainer Werner Fassbinder a Quentin Tarantino. Indimenticabile nel ruolo di Django, che lo ha consacrato come leggenda del western all’italiana, Franco Nero ha saputo reinventarsi costantemente, passando con eleganza dal cinema d’autore ai grandi successi popolari, dal teatro alla televisione. Dotato di una presenza scenica magnetica e di un rigore artistico raro, è figura di riferimento per generazioni di interpreti e incarna la grandezza del cinema italiano nel mondo.

L’undicesima edizione di Filming Italy – Los Angeles creato e diretto da Tiziana Rocca, Agnus Dei, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles diretto da Emanuele Amendola, si tiene dal 10 al 14 febbraio 2026 a Los Angeles, sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles.

Il Filming Italy – Los Angeles, oltre a promuovere l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l’internazionalizzazione dei prodotti dell’audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori ed artisti.