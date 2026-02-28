Caltanissetta, Real Maestranza: il 28 febbraio il “Sabatino del Capitano”

Caltanissetta continua a respirare l’atmosfera della Settimana Santa, con cerimonie, eventi e riti che preparano la città al periodo più atteso dell’anno.

Dopo la Cerimonia di Passaggio delle Consegne celebrata domenica scorsa, sabato 28 febbraio si svolgerà il tradizionale “Sabatino del Capitano”, in onore di Maria Santissima della Provvidenza, protettrice della Real Maestranza Città di Caltanissetta.

Una giornata di festeggiamenti che coinvolgerà l’intero sodalizio.

Alle 15:30, le dieci categorie della Real Maestranza si raduneranno davanti alla Chiesa Cattedrale di Caltanissetta e in corteo raggiungeranno la Chiesa della Provvidenza, dove alle 16:00 è previsto un momento di preghiera e la benedizione delle dieci bandiere, presieduta dal parroco Don Angelo Spilla.

Subito dopo, il corteo — accompagnato dalla banda musicale — percorrerà le seguenti vie cittadine:

Via XX Settembre

Corso Umberto

Rientrati alla Cattedrale, alle 17:30 si terrà la cerimonia di passaggio delle cariche delle dieci categorie, fra portabandiere e alabardieri entranti e uscenti, e la presentazione dei porta-baldacchino per la Settimana Santa 2026.

Alle 18:00 seguirà la celebrazione della Santa Messa, presieduta da Mons. Gaetano Cananella.

Al termine, intorno alle 19:00, il corteo raggiungerà Via Maddalena Calafato, dove si potrà assistere ai tradizionali fuochi pirotecnici in onore del Capitano e delle Cariche Capitanali 2026.

All’evento sarà presente anche l’amministrazione comunale.

Per tutto il Sabatino parteciperanno inoltre:

Ceto Scalpellini e Muratori di Trapani

l’Unione Maestranze di Trapani

l’Arciconfraternita SS. Rosario di Bitonto (BA)

tutte realtà gemellate da decenni con la Real Maestranza nissena.