Caltanissetta. Pavimentazione stradale in centro storico: le interruzioni del traffico e i percorsi alternativi

Il Comune di Caltanissetta informa la cittadinanza che da domani, mercoledì 18 febbraio, la Direzione II Lavori Pubblici ha programmato l’inizio dei lavori della pavimentazione stradale in centro storico.
Nello specifico, il primo tratto interessato, riguarderà Corso Vittorio Emanuele dall’incrocio con via XX Settembre all’incrocio con via Berengario Gaetani. Nei prossimi giorni saranno avviate le successive fasi per la realizzazione della pavimentazione negli altri tratti.
Un’ordinanza dirigenziale della Polizia Municipale prevede, dunque:
-la sospensione temporanea della circolazione veicolare in Corso Vittorio Emanuele, tratto di strada compreso tra la via XX Settembre a via Berengario Gaetani
Per effetto delle sopracitate disposizioni l’itinerario degli autobus del trasporto pubblico locale, in concomitanza della chiusura dei predetti tratti di strada, sono autorizzati alle seguenti variazioni: viale Conte Testasecca, via XX Settembre, Corso Umberto I e Piazza Garibaldi.