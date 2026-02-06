Caltanissetta, la piscina apre il 2 maggio: incontro tra commissioni, assessore e direttore dei lavori

La II e V commissione consiliare hanno incontrato L’ing. Michele Scarpulla, direttore dei lavori in corso d’opera nella piscina comunale di Caltanissetta per conoscere e approfondire l’andamento dello stato dei lavori e l’assessore ai lavori pubblici Calogero Adornetto.

Nel corso dell’incontro i presidenti delle commissioni, arch. Fabrizio di Dio e dott.ssa Alessandra Longo e la vicepresidente della V Commissione Oriana Mannella, hanno chiesto al direttore dei lavori la conferma della data di apertura dell’impianto sportivo, previsto per il giorno 2 maggio 2026.

“Abbiamo ritenuto indispensabile acquisire maggiori dettagli sullo stato dei lavori in corso d’opera e di quelli di competenza dell’amministrazione comunale– hanno chiarito i due presidenti -. Siamo soddisfatti per la conferma della data di apertura che l’ing Scarpulla ha ribadito essere per il 2 maggio prossimo. Inoltre l’assessore Adornetto ha garantito che le opere di competenza dell’amministrazione comunale (la scala esterna in muratura di collegamento con la via Rochester e le opere di rifinitura del muro di contenimento a confine con la strada suddetta) saranno completati per la data fissata per l’apertura della piscina.