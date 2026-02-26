Caltanissetta, alunni dell’istituto “M. L. King” a teatro per lo spettacolo di Salvatore Riggi “Viola. Come l’Amore”

Qualche giorno fa gli alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto “M. L. King” di Caltanissetta, dirigente Prof.ssa Daniela Rizzotto, hanno assistito allo spettacolo teatrale “Viola. Come l’Amore”, scritto, diretto ed interpretato da Salvatore Riggi presso il teatro “Rosso di San Secondo“ di Caltanissetta.

Una rappresentazione intensa che ha coinvolto tantissimo tutti i presenti e ha ripercorso la vita di Franca Viola, il suo sequestro, le violenze e le umiliazioni subite, ma che ha anche raccontato la voglia di riscatto di una donna, il suo coraggio di opporsi ad un amore malato e prepotente e la sua straordinaria volontà di autodeterminazione e di emancipazione, alimentata dal supporto dei genitori; il suo ”no” pronunciato nei confronti del suo aguzzino e il suo disperato bisogno di credere nell’ “Amore, l’unico in grado di vincere contro ogni cosa”.

I nostri alunni avevano avuto già modo di conoscere questa vicenda, di documentarsi sul Codice Rocco e il matrimonio riparatore, ma è grazie al teatro che hanno avuto modo di dare un volto concreto a personaggi, ideali ed emozioni; spettatori di “una storia fuori dal tempo” hanno avuto l’occasione di riflettere su temi che sono ancora tristemente attuali.

Così a conclusione dello spettacolo, durante il dibattito finale, sono state tantissime le tematiche affrontate con il regista. In maniera attenta e partecipe i ragazzi hanno riflettuto su quanto sia importante avere il coraggio di difendere le proprie idee e i propri sentimenti contro tutto e tutti, rifiutare le ingiustizie e non” abituarsi” mai ad esse, imparare a non chiudersi mai in sé stessi, ma al contrario cercare un sostegno negli altri.

Quando la scuola incontra il teatro riesce a regalare grandi emozioni, a scrivere esperienze nuove e diverse, sempre profondamente significative, diventando ponte tra passato e presente e strumento di crescita, sensibilità e consapevolezza.