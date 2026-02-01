Caltanissetta, al Teatro Rosso di San Secondo arrivano I Cavalieri di Aristofane: appuntamento domenica 8 febbraio

I Cavalieri di Aristofane arrivano al Teatro Rosso di San Secondo nella Nuova Stagione diretta da PrimaQuinta e da Aldo Rapè, nuovo direttore artistico del teatro di Caltanissetta. Domenica 8 Febbraio alle ore 18.00, una delle più antiche e divertenti commedie di Aristofane, rappresentata nel 424 a. C, andrà in scena per la regia della talentuosa e ormai affermata regista Cinzia Maccagnano, vincitrice del premio Danzuso alla regia 2025, per la cura ed il forte senso della scena, e per la capacità di restituire ai personaggi una complessità emotiva che dialoga con il presente, rendendo universali anche i testi più antichi. Una feroce critica alla classe politica ateniese e alla volgarità e la cialtroneria dei giorni nostri e un meccanismo scenico perfetto tra il surreale e la comicità marcata. Un tripudio di colori e situazioni comiche all’interno di un circo sgangherato che rappresenta la società passata e presente. La trama è quanto mai attuale, durante la guerra del Peloponneso, Atene è governata da un demagogo arrogante e vigliacco che asseconda i peggiori istinti e la credulità del popolo. Liberare il paese da questo individuo è il fulcro su cui è costruita la vicenda e il compito assegnato all’azione comica. Ma per scalzare un farabutto ne serve uno peggiore. REGIA Cinzia Maccagnano Con Raffaele Gangale, Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Cristina Putignano, Marta Cirello, Andrea Maiorca, Maria Chiara Pellitteri Domenica 8 Febbraio 2025 h 18 Teatro Rosso di San Secondo Caltanissetta https://www.ticketzeta.com/biglietti/i-cavalieri-08-febbraio-2026-teatro-rosso-di-san secondo-caltanissetta-1128.html