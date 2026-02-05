Salute

Brucia ancora l’impianto di rifiuti a Campofelice di Roccella

Gio, 05/02/2026 - 10:42

Continua a bruciare ormai da 48 ore l’impianto di trattamento dei rifiuti plastici Ecorek che si trova a Campofelice di Roccella (Palermo). I rifiuti di plastica provocando seri problemi all’ambiente circostante non solo a Campofelice di Roccella ma anche a Termini Imerese. I vigili del fuoco proseguono nelle operazioni di spegnimento. In attesa dei risultati dell’Arpa sui valori di diossina, il sindaco di Campofelice di Roccella, Giuseppe Di Maggio, ha emesso un’ordinanza per limitare la vendita e il consumo di frutta, ortaggi, latticini e carni nelle aziende della zona. I carabinieri del nucleo ecologico del comando provinciale di Palermo hanno iniziato le indagini per accertare insieme ai vigili del fuoco le cause del rogo e il rispetto delle norme antincendio e sicurezza nella zona. (ANSA).

