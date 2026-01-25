Ucraina-Russia, in migliaia senza riscaldamento a Kiev. Zelensky a Vilnius

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli alleati un maggiore supporto per la difesa aerea, dopo che centinaia di edifici a Kiev sono rimasti senza riscaldamento per il secondo giorno dopo gli attacchi russi. La Russia ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine durante i quasi quattro anni di guerra, ma Kiev afferma che questo inverno è stato il più duro, con centinaia di droni e missili russi che hanno sopraffatto le difese aeree durante gelate particolarmente intense. "Solo questa settimana, i russi hanno lanciato più di 1.700 droni d'attacco, più di 1.380 bombe aeree guidate e 69 missili di vario tipo", ha affermato il presidente al suo arrivo a Vilnius. "Ecco perché ogni giorno sono necessari missili per i sistemi di difesa aerea e continuiamo a collaborare con gli Stati Uniti e l'Europa per garantire una maggiore protezione dei nostri cieli", ha aggiunto Zelensky. I bombardamenti russi hanno colpito Kiev in modo particolarmente duro, costringendo mezzo milione di persone a evacuare. "Attualmente a Kiev ci sono 1.676 grattacieli senza riscaldamento dopo l'attacco nemico alla città di Kiev del 24 gennaio", ha affermato il sindaco Vitali Klitschko. Zelensky è arrivato a Vilnius, capitale della Lituania, per partecipare alle cerimonie commemorative e incontrare i suoi omologhi lituano e polacco, Gitanas Nauseda e Karol Nawrocki. In programma prima le cerimonie dell'Insurrezione di gennaio, una ribellione della nobiltà del XIX secolo nel territorio della Confederazione polacco-lituana contro il dominio russo. Successivamente, avrà luogo l'incontro a tre nel “formato del Triangolo di Lublino”, come ha spiegato il suo portavoce, Serhi Nikiforov. Sui social media, Zelensky ha spiegato che l'incontro fa parte dei suoi sforzi “con tutti i leader per rafforzare l'Ucraina” nel mezzo delle continue ondate di attacchi russi contro le infrastrutture energetiche del Paese. “Tutti devono comprendere chiaramente la minaccia che proviene dalla Russia, e sono le nostre nazioni a comprenderla meglio”, ha aggiunto in relazione alla vicinanza della Polonia e della Lituania alla zona di conflitto. Le forze russe hanno colpito l'Ucraina con 102 droni e due missili balistici Iskander durante la notte, secondo quanto riferito dall'aeronautica militare di Kiev, nonostante i colloqui tenutisi nel fine settimana negli Emirati Arabi Uniti tra le due parti e gli Stati Uniti. Il rapporto afferma che 87 dei droni sono stati intercettati, ma che ci sono stati attacchi riusciti in 10 località. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha dichiarato che 1.676 condomini della città sono rimasti senza riscaldamento a causa degli attacchi russi, anche se la maggior parte dei 6.000 condomini rimasti senza riscaldamento ieri hanno visto ripristinato il riscaldamento. Durante la notte le temperature a Kiev sono scese sotto i -10 gradi Celsius. "Gli Stati Uniti, in qualità di mediatori nel processo di pace ucraino, stanno correndo contro il tempo e hanno fretta, il che è comprensibile", ha affermato dal canto suo il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov in un'intervista a Rossiya 1, aggiungendo che "c'è molto slancio in atto.

