Svolta sulla scomparsa di Daniela Ruggi, suoi i resti trovati in casolare a Modena

AdnKronos

Sab, 31/01/2026 - 08:15

(Adnkronos) – Svolta sul caso di Daniela Ruggi, la donna scomparsa nel settembre 2024 da Montefiorino, in provincia di Modena: i resti umani trovati, lo scorso 1 gennaio, in una torre abbandonata a Vitriola appartengono alla 32enne. Lo rivela il Resto del Carlino. I resti umani erano stati trovati in un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

