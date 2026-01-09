Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 9 gennaio

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al Concorso Superenalotto – Superstar numero 5 di oggi, venerdì 9 gennaio. La combinazione vincente è: 31, 33, 61, 68, 71 e 72; numero jolly 87 e numero Superstar 18. Un punto cinque ha ottenuto la quota unitaria di 142.654,28 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è di 103.600.000 euro.

