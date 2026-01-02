Strage di Monreale: la Procura chiude l’indagine, 4 gli accusati

La Procura di Palermo ha notificato l’avviso di chiusura dell’indagine sulla strage di Monreale a Salvatore Calvaruso, 19 anni, Samuel Acquisto, 18 anni, e Mattias Conti, 20 anni, tutti indagati per omicidio, rissa e lesioni gravissime. L’atto è stato notificato anche al ventenne Michele Acquisto che risponde, però, solo di rissa. La notizia è riportata dal Giornale di Sicilia. La strage avvenne il 26 aprile di un anno fa durante la festa del Santissimo Crocifisso. Sotto i colpi di arma da fuoco sparati da Calvaruso e Conti, incitati da Acquisto, morirono tre ragazzi di Monreale e altri due rimasero feriti. Dietro la sparatoria un rimprovero per motivi banali che le vittime avevano rivolto a un gruppo di ragazzi del quartiere Zen di Palermo. A perdere la vita furono Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (di 23) e Andrea Miceli (di 26 ). (ANSA).