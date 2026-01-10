Sparano colpi a salve in strada a Catania, denunciati dalla polizia due 15enni

Sparano colpi a salve in piena notte. È successo a Catania, dove due 15enni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per resistenza e porto ingiustificato di pistola a salve; uno dei due è stato denunciato anche per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Nel corso dei servizi di pattugliamento del territorio, gli agenti dell’Upgsp della Questura di Catania sono intervenuti in via Passo Gravina per la segnalazione di colpi di arma da fuoco esplosi da due persone a bordo di uno scooter. Sul posto gli agenti hanno notato due giovani che, alla vista della pattuglia, hanno tentato la fuga rischiando più volte di sbattere contro alcuni veicoli in sosta. Una delle volanti ha provato anche a sbarrare loro la strada nel tentativo di fermarli, ma i due non si sono fermati e si sono scontrati con l’auto di servizio. Dopo averli bloccati, gli agenti hanno iniziato a cercare la possibile arma utilizzata per esplodere i colpi, trovandola a poca distanza sull’asfalto. Gli accertamenti hanno consentito di verificare che si trattava di una pistola a salve con tappo rosso e munita ancora di due cartucce. I due minori sono stati denunciati e affidati ai rispettivi genitori.Nei loro confronti sono state anche contestate numerose violazioni al Codice della Strada come guida di veicolo sottoposto a sequestro, guida senza patente e senza l’utilizzo del caso protettivo da parte di entrambi i giovani.