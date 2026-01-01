Sicilia. Nel 2025, oltre 65 tonnellate di plastica e rifiuti raccolte e 14 Comuni Plastic Free  

La Sicilia si è confermata anche nel 2025 una delle regioni più attive nella lotta all’inquinamento da plastica, grazie all’impegno crescente di volontari, referenti territoriali e istituzioni locali. Con 214 appuntamenti ambientali, 4.475 volontari coinvolti e 65.365 chilogrammi di rifiuti raccolti, l’isola ha dato un contributo decisivo alla missione nazionale di Plastic Free Onlus.

“Il 2025 è stato un anno di impegno intenso e di grandi soddisfazioni per il nostro territorio – dichiara Fabio Pipitone, referente regionale Plastic Free Sicilia –. La risposta delle comunità locali è stata entusiasta e concreta: la crescita dei protocolli firmati, dei Comuni riconosciuti e il coinvolgimento di migliaia di volontari e studenti sono la prova che la sensibilizzazione ambientale può trasformarsi in azione quotidiana. Continueremo a lavorare insieme, con determinazione e passione, per costruire una Sicilia sempre più sostenibile”.

A livello nazionale, Plastic Free Onlus ha chiuso il 2025 con numeri eccezionali: 2.081 eventi ambientali, 53.487 volontari, 575.413 kg di rifiuti raccolti, 939 eventi scolastici e 78.161 studenti sensibilizzati. L’associazione è stata accreditata presso l’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, ed è attiva nei negoziati per un trattato globale contro la plastica. In ambito scientifico, è stato inoltre avviato il primo studio in Italia sugli effetti delle nanoplastiche sul cervello umano, in collaborazione con l’IRCCS San Raffaele di Roma e l’Università San Raffaele.

Nel dettaglio, la Sicilia ha organizzato 85 clean up, 7 raccolte di mozziconi e 33 passeggiate ecologiche, accompagnate da 66 eventi pubblici e 23 eventi scolastici, che hanno coinvolto 4.066 cittadini e 5.248 studenti in attività di educazione ambientale.

Sono 47 i Protocolli d’Intesa Plastic Free già firmati in regione: 13 nella provincia di Catania, 9 a Trapani, 8 a Messina, 6 a Ragusa, 4 ad Agrigento, 3 a Enna, 2 a Palermo e 1 ciascuno a Caltanissetta e Siracusa. Un’adesione capillare che testimonia un percorso condiviso tra amministrazioni e cittadini verso pratiche di sostenibilità concrete e durature.

14 i Comuni siciliani che hanno ottenuto il riconoscimento Plastic Free nel 2025: Favara (AG), Caltanissetta, Belpasso e Camporotondo Etneo (CT), Enna, Furci Siculo, Roccalumera e Santa Teresa di Riva (ME), Cefalù (PA), Modica e Scicli (RG), Avola (SR), Mazara del Vallo e San Vito Lo Capo (TP). Un traguardo importante per l’intera regione, che unisce territori costieri e dell’entroterra in una visione comune di tutela ambientale.

Sul fronte della prevenzione, si segnalano anche 10 ordinanze contro il rilascio di palloncini in aria, adottate da Roccalumera, Misterbianco, Favara, Avola, Modica, Cefalù, Noto, Agrigento, Scicli e Ucria, a ulteriore testimonianza dell’attenzione istituzionale alla difesa dell’ambiente e del mare.

Con questi numeri e questo entusiasmo, la Sicilia guarda al 2026 con rinnovata determinazione, pronta ad affrontare nuove sfide per un futuro più pulito, sano e condiviso.