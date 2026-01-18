Sequestrati dai carabinieri del NAS di Catania 350 kg di prodotti in cattivo stato di conservazione

I carabinieri del NAS di Catania hanno sequestrato 350 kg di prodotti pericolosi per la salute pubblica presso uno stabilimento di trasformazione, sezionamento e preparazione di prodotti a base di carne del capoluogo etneo. In particolare sono stati sequestrati circa 320 kg di frattaglie (visceri ed interiora) e 30 lt di sangue suino, privi di elementi riferibili alla rintracciabilità e detenuti in cattivo stato di conservazione, poiché sottoposti a decongelamento in bacinelle d’acqua tenute a temperatura ambiente.Gli alimenti sottoposti a sequestro, il cui valore commerciale è stimato in Euro 5.000, sarebbero stati utilizzati per la preparazione del cosiddetto sanguinaccio, un tipico piatto siciliano che viene prodotto utilizzando il budello del maiale, riempito di sangue dell’animale, cotto nelle tradizionali “quarari” (pentoloni).Nel corso dell’attività gli specialisti del NAS, unitamente a personale dell’Arma e dell’Asp territorialmente competenti, hanno sottoposto a sospensione immediata l’intera attività (tra l’altro già gravata da una precedente ordinanza di chiusura) per le accertate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali ed il titolare è stato segnalato alle competenti Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Sanitaria. (LaPresse)