San Cataldo, il 5 gennaio ultimo appuntamento di “Tutto un altro Natale” con il Silent Party

Lunedì 5 gennaio 2025 alle ore 21:00, in Piazza Falcone e Borsellino a San Cataldo, si terrà il Silent Party, ultimo appuntamento della quarta edizione di “Tutto un altro Natale”. Il silent party, si basa sull’ascolto in cuffia, consente lo svolgimento della serata senza diffusione sonora nello spazio pubblico, permettendo di animare il luogo in modo compatibile con il contesto urbano. È una formula innovativa che permette a tutti di ballare al ritmo della propria musica preferita senza disturbare gli altri, creando un’atmosfera inclusiva e rispettosa per tutte le generazioni. L’evento è pensato non solo per i giovani ma anche per le famiglie, con momenti dedicati ai più piccoli e ai grandi. “Siamo felici di presentare questo evento che rappresenta un modo innovativo per celebrare la musica e l’unità della nostra comunità – ha dichiarato l’assessora alla Cultura e Spettacolo, Marianna Guttilla. È un progetto dedicato alla creazione di occasioni di socialità rivolte a diverse fasce d’età.”

L’iniziativa è concepita come evento conclusivo delle festività, in continuità con un percorso che ha previsto appuntamenti differenziati per pubblici e generazioni, con l’obiettivo di favorire l’incontro e la partecipazione nel rispetto degli spazi comuni. All’ingresso sarà attivo un banco per il ritiro gratuito delle cuffie, fino a esaurimento delle 350 disponibili, previa presentazione di un documento di riconoscimento. Una modalità organizzativa che favorisce una partecipazione ordinata e accessibile a pubblici diversi. Una volta indossata la cuffia, ciascuno potrà selezionare il proprio canale preferito e ballare al ritmo dello stile musicale che più ama. “Gli eventi pubblici rappresentano un elemento fondamentale per la vita di una città: sono occasioni in cui gli spazi si trasformano in luoghi di relazione, dialogo e condivisione – ha detto il sindaco Gioacchino Comparato. Iniziative come questa dimostrano come cultura e partecipazione possano rafforzare il senso di appartenenza, valorizzando il territorio e promuovendo una socialità rispettosa e inclusiva, capace di coinvolgere cittadini di tutte le età. Pertanto auguro a tutti i cittadini una serata indimenticabile e un felice inizio del 2025”. Nel corso della serata, tre DJ si alterneranno su tre canali musicali distinti, offrendo una proposta articolata: BROOVE (Hip Hop / Trap), AXWEL (Reggaeton / Italiana) e ANDREA RIGGI (Commerciale / House). Tre consolle e tre linguaggi musicali che convivono nello stesso spazio, dando vita a un’unica esperienza condivisa nel cuore di San Cataldo.