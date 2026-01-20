Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, il 21 gennaio al via il 7° torneo interno “Ciak… si gira”

Domani sera, Mercoledì 21 gennaio, prenderà l’avvio il 7° Torneo Interno del Risiko Club Ufficiale Il Pifferaio, che si giocherà come di consueto presso La Nuova Locanda, sede di gioco del Club, nel magico scenario del Pifferaio Magico della cittadina di San Cataldo.

La serata inizierà verso le ore 20.30 e i vari giocatori si presenteranno per le iscrizioni al Torneo, e per il nuovo Tesseramento annuale che darà diritto a vari vantaggi per i giocatori e, prima di far partire ufficialmente le partite, ci sarà come ogni serata un piacevole incontro conviviale davanti ad una buona pizza o un buon Hamburger, usufruendo del menu’ dedicato al Club. I momenti di socializzazione che precedono le partite sono altrettanto importanti per costruire serata dopo serata un gruppo che mette al primo posto il divertimento e il piacere di giocare insieme, mettendo da parte la competizione che arriverà poco dopo nel corso della serata.

Il prossimo Torneo sarà basato su 5 partite di qualificazione, una fase di semifinale e la finalissima che darà la vittoria al piu’ bravo e al piu’ fortunato di questo bellissimo gioco di strategia e società. Si giocherà con la modalità di Risiko da Torneo con tempo limitato a circa due ore di partita, diversamente di quanto accade con le partite di Risiko Classico. Chiunque, inseguendo la propria passione e desiderio di mettersi in gioco, puo’ affrontare i propri avversari e portare al termine la propria partita con successo.

Il Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” inizia così una stagione che sarà piena di tanti eventi, compreso il Master Nazionale di Risiko che gli è stato assegnato dall’Editore Spin Master, la proprietaria del marchio del gioco, e dall’organismo del Risiko Nazionale proprio qualche giorno fa, insieme ad altri 13 Club delle altre Regioni. Il Master di Risiko è tra gli eventi più importanti che un Risiko Club Ufficiale ha l’onore e il prestigio di organizzare, con la partecipazione di giocatori provenienti da tutta la Sicilia e da varie regioni d’Italia, e garantisce al vincitore, o ai vincitori in base al numero di partecipanti, la qualificazione alla fase finale del Campionato Nazionale Individuale 2027, dal quale viene proclamato il giocatore più bravo d’Italia.

Il Club verde-amaranto è già avviato verso l’organizzazione di questo bellissimo evento, con la scelta di una data che sarà comunicata successivamente, sicuramente sarà decisa nella seconda parte della prossima stagione primaverile e l’inizio della prossima estate. Tutti i dettagli saranno comunicati con largo anticipo in modo da dare la possibilità di partecipare all’evento.

Per la partecipazione ai vari eventi di gioco e al 7° Torneo Interno organizzato dal Club, ci si potrà rivolgere ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può tenere informati anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.